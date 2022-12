Quanto rischiano i minori online?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Proteggere iè una questione urgente, forse presa ancora troppo sottogamba. I dati però sono chiari, e inquietanti: secondo la ricerca Why Children Are Unsafe in Cyberspace che Boston Consulting Group ha condotto su un campione di 41mila tra bambini e genitori in 24 Paesi del mondo, il 93 per cento deitra 8 e 17 anni naviga su internet. Tra loro, il 72 per cento dice di aver subìto almeno una volta una minaccia cyber.: secondo BCG il 72 per cento ha subito almeno una volta una minaccia in rete. Getty Images. Tutti i bambini sono su internet, insomma, con un’età media di ingresso in rete di 12 anni. E non solo entrano, il problema è che ci restano parecchio, anche troppo: il 45 per cento per più di 3 ore al giorno. Il 72 per cento tra loro ha confessato di aver ...