Ogni giorno che passa è un nuovo battesimo diper il regime iraniano, ogni giorno rinasce, ...degli ambasciatori alla Farnesina ha detto "Quanto sta avvenendo in queste settimane insupera ...... ispirando chi, in Occidente, Russia, Cina,non si rassegna alla violenza delle dittature", la ... Se la si perde, anche per l'dello sterminio degli ebrei si possono trovare giustificazioni". ... Orrore in Iran: uccisa dagli agenti del regime anche una bambina di 12 anni Ancora orrore in Iran da parte dei miliziani del regime. Alcuni attivisti hanno denunciato sui social network la morte, il giorno di Natale, di Saha Etebari, una bambina di 12 anni, uccisa dopo che gl ...È stata di nuovo arrestata, in Iran, Vida Movahed, attivista contro l'hijab obbligatorio, nota come la 'ragazza di Enghelab Street' conosciuta in tutto il mondo per ...