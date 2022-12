Milan | opzione Doku

Milan News

Vista la situazione tra i pali con Musso altalenante e un Marco Sportiello assai corteggiato dal, è ...Stando a quanto evidenziato da 'elgoldigital.it' il Madrid avrebbe le idee chiare su Diaz e in caso di riscatto da parte delvorrebbe attivare il controriscatto essendo ancheche piace ... Milan, tutte le opzioni per l'attacco: certezze, infortuni, riscatti e scommesse In vista della ripresa a Salerno a Pioli resta il dubbio sulla punta centrale e su chi starà alle sue spalle. Torna Calabria e si riforma la coppia centrale Kalulu-Tomori. Il 30 test col Psv ...In vista della prossima estate va tenuta d'occhio anche la situazione di un trequartista di Pioli che potrebbe dire addio ...