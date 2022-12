Ladri di palladio arrestati in flagranza di reato a Napoli

Leggi su anteprima24

– Due arresti e una denuncia per una banda di rapinatori di. I malviventi sono stati sorpresi indai carabinieri del nucleo radiomobile diin via Capodimonte. Sono finiti in manette per tentato furto aggravato Mario Forte, 42 anni, e Concetta Russo, di 55, già noti alle forze dell'ordine. Russo era sdraiata sotto un'auto sollevata da due crick. Con un seghetto a batteria stava sezionando la marmitta per rimuovere il catalizzare e poi ilal suo interno. Forte, invece, si stava avvicinando alla sua auto dove aspettava la moglie, poi denunciata per lo stesso. Non hanno fatto in tempo a fuggire. I militari hanno bloccato la donna prima che potesse lasciare il seghetto e Forte prima che riavviasse l'auto per ...