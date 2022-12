Gazzetta del Sud

Il momento in cui il teatro Vittorio Emanuele di, ore 21, diventerà la scena, e gli ospiti ... Stasera, per il gran ritorno delversione Natale (evento fortemente voluto dalla Fondazione ...Il momento in cui il teatro Vittorio Emanuele di, ore 21, diventerà la scena, e gli ospiti ... Stasera, per il gran ritorno delversione Natale (evento fortemente voluto dalla Fondazione ... Gdshow a Messina: con Frassica, Biondi, Lda... musica, risate siciliane e solidarietà Metti una sera a Messina. Un teatro stracolmo di bene, di fattori positivi. L’atmosfera “arte fatta“, brillante e dorata del Natale, con le sue regole ...Metti una sera a Messina. Un teatro stracolmo di bene, di fattori positivi. L’atmosfera “arte fatta“, brillante e dorata del Natale, con le sue regole ...