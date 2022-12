(Di lunedì 26 dicembre 2022) “Il Dibuè il miglior portiere del mondo.da“. È tutt’altro che diplomatico il messaggio che Angel Diha pubblicato sui propri profili social in risposta alle numerose polemiche che si sono susseguite in queste due settimane e scatenate dal comportamento stravagante di Emiliano, il portiere dell’Argentina che ha fatto impazzire la Francia e i francesi, a cui è rivolto il post del Fideo. SportFace.

SPORTFACE.IT

... nega) consegnata aElena Boschi due mesi fa a Porta a Porta. La scena è memorabile, De ... Chi ha avuto ruoli in un governo e si è fatto una carriera politica e ora non loquella ...... che con il collega Giuseppe De Rubertisla donna. L'uomo era allettato in seguito a un ... Forte è agli arresti domiciliari nell'abitazione di una parente nel piccolo comune di Santadel ... Di Maria difende Martinez: "È un top, piangete da un'altra parte"