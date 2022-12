Basket | Serie A1 2022 2023 | Verona vince 74-80 a Napoli

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La cronaca e il tabellino di GeVi-Tezenis74-80, match valido per la dodicesima giornata dellaA1. Altra vittoria negli scontri diretti della parte bassa della classifica per gli scaligeri, che si impongono grazie a una prepotente rimonta arrivata negli ultimi minuti del quarto periodo. Non mancano i rimpianti per i padroni di casa, che non riescono a sfruttare il fattore campo proprio nel momento decisivo. Non bastano ai partenopei i 19 punti di Robert Johnson, mentre peril miglior marcatore è Anderson (17 punti). RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO La cronaca – La partita inizia con percentuali piuttosto basse da una parte e dall’altra, conche allunga sul 9-14 con un parziale da 7-0 in proprio ...

La Gazzetta dello Sport

Virtus Segafredo Bologna batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 82 - 87 nella sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. I migliori marcatori della partita sono Dejan Kravic e Muhammad - Ali Abdur - Rahkman , i quale mettono a segno 20 punti ...Il video con gli highlights di Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari 86 - 76 , sfida valevole per il dodicesimo turno dellaA1 2022/2023 . Terza vittoria consecutiva per Venezia, che tra le mura amiche del Taliercio viene trascinata dai 22 punti di Mitchell Watt e dalle prove solide di Spissu e Willis. Sassari lotta, ... Serie A, 12ª giornata: Iroegbu 31 punti, Treviso passa a Tortona. Milano e Virtus non steccano Scafati batte Brindisi nella sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Un successo maturato nella fase centrale di match, ovvero nel secondo e nel terzo quarto, sfrutta ...SERIE A - La Segafredo Virtus Bologna vince 87-82 dopo un supplementare a Pesaro e rimane da solo in vetta classifcia: 19 punti per Shengelia, decisive le tripl ...