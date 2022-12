adidas Core18 Felpa Unisex Bambini – idea regalo sampdoria

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Vuoi fare unle per tifosi che comprano ogni? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Una maglia leggera per allenarsi nelle giornate fresche. Questa maglia da calcio ti consente di allenarti anche quando scendono le temperature. Il tessuto climalite allontana l’umidità dalla pelle, mentre il piping a contrasto e il logobadge of sport completano il look. Is Discontinued By Manufacturer ? : ? No Dimensioni prodotto ? : ? 25 x 17 x 15 cm; 250 grammi Disponibile ...