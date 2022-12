Perché siamo tutte un po’ Cenerentola

Leggi su dilei

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ci hanno insegnato a essere indipendenti e autonome, a inseguire i nostri sogni e a perseguire gli obiettivi, a non rinunciare mai alla libertà. Ci hanno anche insegnato a cavarcela da solenessun principe azzurro sarebbe arrivato in sella a un cavallo bianco a salvarci. E hanno fatto bene,è questo del resto che ci rende orgogliose di ciò che facciamo ogni giorno e di chidiventate. E così lo abbiamo capito, chi prima o chi dopo, che le favole della buonanotte nelle quali amavamo rifugiarci quando eravamo solo delle bambine, erano destinate a restare confinate solo in un immaginario pressoché fantascientifico, e non sicuramente applicabile alla nostra quotidianità. Insomma, il principe azzurro non esiste, così come non esiste il lieto fine. A inseguire il cuore, poi, ci si rimette soltanto. E ...