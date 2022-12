ForzaRoma.info

Queste le sue parole: "Josénon prenderebbe mai in considerazione un doppio incarico . Per lui, da quello che so, ha senso solo allenare una squadra di club o fare il ct. Quindi ...... durante la scorsa estate, si parlò a più riprese della Roma disulle sue tracce. Acquistarlo nel mercato invernale può essere senz'altro una scommessa interessante e non troppo esosa... Mourinho, dal Portogallo: no alla nazionale e ora aumenterà le richieste alla Roma Le parole della giornalista de A Bola: "Il rifiuto di José di allenare la nazionale aumenterà la pressione del mister al club giallorosso" ...Roma da Champions, la società pronta al grande colpo: colpo pazzesco a gennaio, arriva il top a centrocampo. Mou accontentato ...