Incidenti stradali | frontale nell' Alessandrino | sei feriti

Agenzia ANSA

Sei persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente stradale avvenuto nel territorio del comune Casalnoceto (Alessandria) lungo la provinciale 99. Si è trattato, secondo le prime informazioni, ...Gliprocurati dai cinghiali sono aumentati nell'ultimo anno di un inquietante 85%. Il 26% degli italiani ne ha incontrato uno. Bilancio: 13 vittime, 261 feriti gravi Incidenti stradali:un morto e 3 bimbi feriti,uno molto grave TRIESTE - Un uomo è stato soccorso ieri sera, 24 dicembre, intorno alle 22.30 a Trieste, in Strada di Guardiella, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale. Mentre si ...BASIIANO - Un ragazzo di 24 anni è stato soccorso intorno alle 4 di oggi, 25 dicembre, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale ...