Inchiesta Juve | la Procura FIGC vuole indagare sui rapporti con le 'società amiche'

(Di domenica 25 dicembre 2022) Non c'è pace neanche a Natale per lantus e i suoi tifosi. il club bianconero è e resta al centro di numerose indagini...

...Il sistema malato del calcio pretende un secondo salvataggio pubblico proprio mentre l'... Con il fisco, poi, laha anche altre pendenze perché, ricorda sempre la relazione finanziaria la ...... qualsiasi sanzione della Giustizia sportiva per l'sulle plusvalenze potrebbe riguardare ..., "riaperto il caso" Cosa rischiano i bianconeri: scenari estremiUtilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...In attesa dei risvolti giudiziari del caso Juventus, Cristiano Ronaldo sta già facendo le prime mosse a sua tutela. Il campione portoghese ha scelto il penalista che lo ...