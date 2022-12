Cosa bere per digerire dopo il pranzo di Natale? I liquori migliori di sempre

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 dicembre 2022) L'abbuffata natalizia è spesso inevitabile maper limitare i danni della pesantezza di stomaco? Ecco tutti idigestivi che ti aiuterannoildi. Si chiama "Ammazzacaffè" ed è una tradizione che in Italia vive ormai da secoli.i pranzi in famiglia o tra amici la tradizione italiana prevede un momento in cui si sorseggianoe si chiacchiera intorno al tavolo. Queste bevande molto alcoliche hanno anche però il compito di aiutare la digestione soprattutto se abbiamo mangiato tanto. Ildiè l'esempio perfetto della classica abbuffata e avere pronto un liquore digestivo ci aiuta ad affrontare meglio la giornata. Idigestivi aiutano lo ...