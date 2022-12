The Witcher | Henry Cavill è stato licenziato? Trapelati rumor inquietanti sul suo comportamento

(Di sabato 24 dicembre 2022) Sono recentemente emerse nuove voci riguardo all'abbandono di Theda parte di; l'attore avrà davvero lasciato la serie Netflix per ragioni personali o c'è altro? L'abbandono di Theda parte diha senza dubbio scosso i fan storici della serie Netflix. In molti hanno pensato che questo cambiamento fosse dovuto al ritorno dell'attore nei panni di Superman. Nuove voci, però, suggeriscono di "un licenziamento" dovuto ad alcuni suoi atteggiamenti sul set. A riportare questi nuovi dettagli èl'account di gossip Deuxmoi - molto conosciuto nel settore e abbastanza attendibile - rivelando che l'uscita dida Theè stata più un licenziamento che non un abbandono. A quanto sembra ...

Il 25 dicembre debutterà su Netflix la miniserie: Blood Origin e Netflix ha ora condiviso il video della scena d'apertura delle quattro puntate. Nel filmato si può vedere Jaskier mentre si ritrova alle prese con quello che sembra essere ...In: Blood Origin, il prequel di, ci sarà anche Jaskier, il personaggio interpretato da Joey Batey nella serie ...