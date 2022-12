Parigi | curdi protestano dopo la strage e accusano la Turchia

(Di sabato 24 dicembre 2022) Alta tensione a: 'Non siamo difesi' TRE MORTIsotto shockl'attentato contro i50 GRADI SOTTO ZERO Gli Usa al gelo, allarme per la tempesta di Natale ALTA ...

DOPO LA STRAGE Alta tensione aprotestano: 'Non siamo difesi' TRE MORTIsotto shock dopo l'attentato contro iALTA TENSIONE, proteste e scontri nel quartiere curdo ...Alta tensione aprotestano: 'Non siamo difesi' TRE MORTIsotto shock dopo l'attentato contro i50 GRADI SOTTO ZERO Gli Usa al gelo, allarme per la tempesta di Natale ALTA TENSIONE, ...A Parigi oggi continua la protesta della comunità curda per la strage compiuta ieri da un anziano estremista di destra animato da sentimenti razzisti: oggi in Place de la République diverse centinaia ...Commentando la sparatoria avvenuta ieri a Parigi, il portavoce del Consiglio democratico curdo in Francia (Cdkf), Agit Polat, ha ...