Centro e sinistra | le illusioni di Castagnetti secondo Gargani

(Di sabato 24 dicembre 2022)si è illuso che il centrismo potesse trovare ancora casa nel Pd, dice a Formiche.net Giuseppe, storico esponente della Dc a cui ha aderito nel 1956. Deputato per sei legislature e per tre europarlamentare con Forza Italia,riflette a voce alta sulle prospettive sia del Pd che del, dal momento che lo scorso 25 settembre la vittoria della destra è da considerarsi a tutti gli effetti come uno spartiacque storico nella vita repubblicana italiana. Nel Pd c’è un problema di rappresentanza e rappresentatività del, come ha osservato? Mi meraviglio diche si allarma solo adesso: il Pd ha perduto da una vita la posizione centrista, forse non l’ha mai avuta. Dal momento cherappresenta ...