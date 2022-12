Vangelo di oggi 23 Dicembre 2022 | Lc 1 | 57-66 | Video commento

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 23, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome”. “Domandiamoci, ognuno di noi, in un esame di coscienza: Come è la mia fede? E’ gioiosa? E’ aperta alle sorprese di Dio? Perché Dio è il Dio L'articolodi23: Lc 1,57-66proviene da La Luce di Maria.

(Luca 1,57 - 66) Neldiviene narrata la diatriba sulla scelta del nome del piccolo Giovanni Battista: In questa discussione è nascosto un problema sotteso in ogni famiglia, ma oserei ...Ha camminato sulle orme del Signore, ci teneva a Lui, all'annuncio del. Con le sue capacità e i suoi imiti, come tuti noi, ha trasmesso a tutti coloro che lavoravano con lui ed erano Chiesa ... Il Vangelo di oggi, domenica 11 Dicembre 2022 Terza d’Avvento Giornata prenatalizia al Vaticano con papa Francesco che ha fatto gli auguri al personale della Santa Sede con l’invito a ringraziare il Signore per ...Il Vangelo e' sempre Vangelo di pace, e in nome di nessun Dio si puo' dichiarare 'santa' una guerra. Dove regnano morte, divisione, conflitto, dolore innocente, li' noi possiamo solo riconoscere Gesu' ...