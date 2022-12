Torino | Vagnati | «Se è un problema la pausa lunga del campionato? L’hanno fatta tutti…»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Davide, direttore sportivo del, ha parlato in merito alladel Mondiale e in vista della ripresa della Serie A Davide, direttore sportivo del, ha parlato aChannel. PAROLE – «Se è unladeltutti e quindi per tutti c’è un’incognita. Gli infortuni, i giocatori al Mondiale possono determinate tanto i risultati ma allapenso che i valori delle squadre possano venire fuori. Noi dobbiamo farci trovare pronti, recuperare tutti giocatori perché abbiamo partite complicate davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Toro News

Davide, direttore sportivo del, ha parlato in merito alla pausa del Mondiale e in vista della ripresa della Serie A Davide, direttore sportivo del, ha parlato aChannel. ...Commenta per primo Davide, direttore sportivo del, ha parlato aChannel dopo l'amichevole con la Cremonese: 'È stata un'esperienza molto bella, unica, credo che non accadrà più il Mondiale in un'unica ... Vagnati pre Torino-Cremonese: “Importante dar spazio ai giovani” Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato in merito alla pausa del Mondiale e in vista della ripresa della Serie A Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Torino ...Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Torino Channel dopo l'amichevole con la Cremonese: "È stata un'esperienza molto bella, unica, credo che non accadrà più il Mondiale in ...