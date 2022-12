Agenzia ANSA

due i missili lanciati oggi dalla Corea del Nord verso in Mare del Giappone eentrambi missili balistici a corto raggio: lo ha precisato lo stato maggiore militare della ...militare di. ...Kospi di- 1,7% oggi, - 1,8% la settimana. Lo won della Corea del Sud, stamattina in ... I Bond governativirimasti praticamente sulle posizioni di partenza, quando i dati macro Usa hanno ... Seul, sono due i missili lanciati da Corea Nord, a corto raggio - Mondo Sono due i missili lanciati oggi dalla Corea del Nord verso in Mare del Giappone e sono entrambi missili balistici a corto raggio: lo ha precisato lo stato maggiore militare della Corea del Sud, che p ...La Corea del Nord "ha lanciato un missile balistico non identificato nel Mare del Giappone", riferiscono le forze armate della Corea del Sud che non specificano il modello del razzo. Il lancio viene c ...