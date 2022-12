“Sara e Christian sono morti” Orrore sui 20enni | la scoperta choc su quello della ragazza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ancora due giovani italianiall’estero, la tragedia meno di 24 dopo quella dei due ragazzi messinesi, Francesca Di Dio e del fidanzato Nino Calabrò, uccisi nello Yorkshire, in Inghilterra. A perdere la vita, ad Albstadt in Germania nei pressi di Stoccarda,Zoda, 25 anni, figlio di titolari di un ristorante e Sandra Quadra, 20 anni. Una storia che sembra avere dei contorni molto torbidi mentre la polizia ha eseguito il fermo di un 52enne italiano.Zoda è stato ucciso mercoledì scorso, raggiunto da colpi di pistola all’esternopizzeria di famiglia. Nonostante la corsa immediata in ospedale, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’omicidio, dalle primissime informazioni, sarebbe collegato adi unaitaliana, la ventenne ...

SpazioCiclismo

Prudhomme: 'Doveroso omaggio a Coppi' Soddisfatto di toccare l'Italia con la corsa della maglia gialla, il direttore del Tour de France,Prudhomme: "È molto importante essere qui e ...Prudhomme conclude: "abbiamo colto la volontà precisa che animava la candidatura. C'e' anche una sottolineatura dal punto di vista dei legami storici tra Piemonte e Francia e sulla ... Tour de France 2024, Christian Prudhomme: “Abbiamo impiegato troppo tempo per venire in Italia, sarà... Christian De Sica ha fatto un annuncio dolcissimo: allo stesso tempo, però, ha rievocato quasi senza accorgersene la figura del padre.Il Cinepanettone sbarca nello spazio. In vacanza su Marte sarà trasmesso stasera - 22 dicembre - in prima visione su Canale 5, come proposta di punta di un palinsesto ideato per le Festività Natalizie ...