Peacemaker e i perdenti di James Gunn

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La verità è che a nessuno fregava nulla di, neanche nei fumetti. Un personaggio nato nel 1966 da una piccola casa editrice, la Charlton Comics e poi assorbito dalla DC, inutilizzato fino a dopo la fine del primo grande maxi evento della casa di Superman e Batman del 1985 Crisi sulle terre infinite e poi riportato nel 1988 con i connotati con cui lo abbiamo conosciuto oggi nella serie. Padre nazista che lo cresce facendogli il lavaggio del cervello e diviene una presenza costante nella sua mente, continuandolo a tormentare e condizionare e spingendolo a credere di uccidere non in nome della pace, ma ad ogni minima sollecitazione. Come lo etichetta Rick Flag (Joel Kinnaman) in punto di morte in The Suicide Squad, Christopher Smith aliasè uno scherzo, un personaggio ridicolo. E quindi è perfetto per essere raccontato da ...

