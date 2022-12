Milan | non solo Maignan e Origi | stop per Messias e Krunic

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – A pochi giorni dalla ripresa della Serie A, ildi Stefano Pioli deve fare i conti con diversi infortuni che rischiano di compromettere i piani della squadra. Mikee Divocksono fermi ai box e del loro rientro in campo non si parlerà prima di due settimane, nel frattempo verranno sottoposti ad esami clinici per verificare le rispettive condizioni fisiche. Anche Juniore Radesono in dubbio per la gara contro la Salernitana di mister Davide Nicola. I due, infatti, sono alle prese con noie muscolari e verranno monitorati dallo staff medico rossoneri nei prossimi giorni. La possibilità di recupero per la gara di Salerno, però, è ancora viva e mister Pioli confida di averli a disposizione il 4 gennaio in campionato. Fantacalcio.it per ...