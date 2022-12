Juve | fiducia dalla Borsa | il titolo apre in positivo

(Di venerdì 23 dicembre 2022)nellantus da parte della. Dopo la richiesta di riapertura dell’indagine della Procura FIGC sulle plusvalenze, ildel club bianconero ha aperto in leggera crescita a +1,2% a 0,3038 euro per azioni nella giornata di oggi a Piazza Affari. La capitalizzazione è pari a circa 760 milioni di euro. A livello generale, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

ilBianconero

Col presidente Stefano Bandecchi a fare da pompiere (o artificiere) rinnovando laal diesse ... centrocampista bosniaco trentaduenne, campione d'Italia con la. E' vero che lo ha avuto a ...Ha provato diverse giocate in base alle proprie caratteristiche fisiche, dunque è ined è ... alcuni club come Roma,ed Inter hanno puntato calciatori importanti per contingenze economiche. Juve, Huijsen a JTV: 'Allegri mi ha dato fiducia. Con Montero...' Tutti insieme a cena, in una location suggestiva, per un party dei calciatori del Napoli con le rispettive famiglie per augurarsi buon Natale ...Dean Huijsen, difensore centrale olandese che oggi ha fatto il proprio esordio con la prima squadra, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv al termine dell'amichevole vinta 1-0 ...