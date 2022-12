Antonella Fiordelisi insultata dall' ex fidanzato | «Atteggiamento di me»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In questi giorni, l'exdi, Francesco Chiofalo, ha generato un po' di sgomento sui social in quanto ha deciso di rimuovere il tatuaggio con il nome diche aveva fatto quando i due stavano insieme. Molti utenti del web hanno criticato la sua decisione, pertanto, gli hanno chiesto spiegazioni. Ebbene, Francesco è intervenuto tra le sue Instagram Stories per fare un po' di chiarezza ed ha fatto delle confessioni alquanto piccanti. Il giovane, infatti, ha deciso di rimuovere tale tatuaggio poiché non sta più con la ragazza da tempo e perchè non conserva un bel ricordo della. Il personal trainer, poi, non ha esitato ad attaccare la giovane per l'che sta assumendo nella casa del GF Vip negli ultimi tempi. GF Vip 7: lo sfogo ...