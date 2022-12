UFFICIALE | esonerato un altro ct | è il nono post Mondiali

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo l'eliminazione agli ottavi nel Mondiale in Qatar la Polonia decide di voltare pagina. Il ct Czes?aw Michniewicz ha il contratto in...

Corriere dello Sport

... il proprietario sarà peròda eventuali costi di sostituzione nell'impianto. Ricordiamo ...il nuovo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato in Gazzetta...... Verona (in serie B subentrò a Grosso e guidò la squadra fino alla promozione in serie A vincendo la finale contro il Cittadella), Ascoli (centrò una salvezza), Entella (nel maggio del 2017)... Cagliari, esonerato Fabio Liverani: è ufficiale Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore delle Rondinelle. Brescia Calcio, arriva Aglietti Brescia Calcio comunica di aver affidato la g ...Dopo giorni di grandi incertezza il Brescia ha deciso di concludere il rapporto con il mister spagnolo, Pep Clotet, sollevandolo dall'incarico nella serata di ieri. Al contempo le rondinelle hanno dir ...