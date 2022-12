Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata dopo slalom Madonna di Campiglio

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladideldi scilodidi. Entrano in Top 10 gli austriaci Feller e Schwarz, mentre Kristoffersen scavalca il connazionale Braathen. Tra gli italiani, balzo in avanti di Tommaso Sala, che sale al 57° posto. Di seguito la nuova graduatoria.DI1. Marco Odermatt (SUI) 796 2. Aleksander Kilde (NOR) 525 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 385 4. Lucas Braathen (NOR) 325 5. Matthias Mayer (AUT) 268 6. ...