Napoli-Juventus | biglietti in vendita | curve a 50 euro | Posillipo a 150

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Iperdel 13 gennaio 2023 sono disponibili. Lo ha reso noto la società azzurra attraverso il proprio sito ufficiale. La sfida andrà in scena il prossimo 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 di venerdì nel 18º turno di Serie A Tim 22-23. Ipersono stati messi ina partire da oggi alle 15. Questi i prezzi:€ 50,00 Distinti € 85,00 Tribuna Nisida € 100,00 Tribuna€ 150,00 Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12) Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto. In attesa della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità competenti, come riporta la Sscsul ...

, Allegri ha le idee chiare su come puntare allo 'scudetto', nonostante le difficoltà avuto ... visto che, per il momento, la squadra di Allegri dista parecchi punti dalla capolista, ...I biglietti per la gara di Campionato, che si disputerà il 13 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di oggi giovedì 22 dicembre ... Biglietti Napoli-Juventus 2023: prezzi e dettagli Settore Ospiti