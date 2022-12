Mondiali Qatar 2022 | proseguono le polemiche su Salt Bae | Infantino prende le distanze sui social

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non si placano lein merito alla presenza diBae sul terreno di gioco del Lusail Stadium al termine della finale deiintra Argentina e Francia. Il celebre chef è stato criticato da numerosi utenti suiper via del suo comportamento verso i giocatori argentini, al punto che alcuni eventi, come l’Open Cup, lo hanno bannato. Per il momento la Fifa non si è espressa in maniera decisa, ma sembra che le azioni di Nusret non siano piaciute. A testimoniarlo è, seppur indirettamente, il gesto di Gianni, presidente della Fifa, di togliere il follow al ristoratore turco su Instagram. A riportarlo è un giornalista di Sky UK. SportFace.

