Milena Miconi ha un crollo e vuole lasciare il GF Vip | “Un topo in gabbia” | scatta la censura – VIDEO

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Prima o poi i Vipponi chiusi nella Casa del GF Vip vanno quasi automaticamente in crisi. Il motivo è presto detto: il contesto, le limitazioni e le dinamiche portano spesso ad avere dei crolli più o meno pesanti. L’ultima concorrente ad averne avuto uno abbastanza importante è stata, che nelle passate ore ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Biccy

L'ultima concorrente ad averne avuto uno abbastanza importante è stata, che nelle passate ore ha minacciato di voler abbandonare il GF Vip.in crisi, vuole lasciare il GF ...Dana Saber contro Oriana Marzoli La tensione è alle stelle al GF Vip dove Dana Saber ha finito per scagliarsi contro, Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e, nelle ultime ore, Oriana ... Milena Miconi ha una crisi, piange e vuole lasciare il GF Vip: "Impazzisco" Milena Miconi ha un crollo e vuole lasciare il GF Vip: "Un topo in gabbia", scatta la censura nella Casa, lo sfogo ed il video.Dana è davvero una scheggia impazzita ha litigato con tutti ma con Oriana è stata molto offensiva Non è passato di certo inosservato l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7 di Dana Saber. Ieri ...