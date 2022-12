Giorgia Meloni in partenza per l' Iraq | Onore ai militari italiani | La nostra missione è difendere l' Occidente

(Di giovedì 22 dicembre 2022) All'annuncio del premier tutti i deputati e senatori di Fratelli d'Italia, riuniti nell'auletta dei gruppi alla Camera per gli auguri di Natale, si sono alzati in piedi per tributarle un lungo ...

Il Fatto Quotidiano

Sergio Mattarella si collega con le missioni militari italiane all'estero nonostante sia ancora lievemente positivo al covid, mentreannuncia che stasera partirà per una visita al ...Lo ha detto la presidente del Consiglio,, intervenendo alla Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo. "Voi ambasciatori - afferma - siete bandiere e ponti ... “Dov’è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di bilancio”: le parole… ROMA (ITALPRESS) – Come è stato possibile che sette trimestri consecutivi di crescita italiana, unica economia del G7, siano stati quasi ignorati nel dibattito pubblico di casa nostra Mezzo milione d ...La legge torna in commissione bilancio, passaggio necessario per stralciare l'emendamento a firma Pd. Fra le 44 correzioni che i supertecnici chiedono ...