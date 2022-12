Coppa Campania | pari tra Atletico e Battipagliese nell’andata dei quarti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – La gara valevole per il turno di andata deidi finale di, traBattipaglia e, termina 2 a 2. Una gara avvincente tra le due formazioni, massime rappresentanti del calcio cittadino, che ha visto i gialloblù andare in vantaggio con Mango al quarto d’ora del primo tempo, vantaggio poi raddoppiato dal capitano, Amoroso, nel corso della seconda metà del match. La squadra ospite ha accorciato le distanze intorno al ventesimo del secondo tempo, trovando poi il pareggio in seguito ad una sfortunata autorete del difensore dell’Russo, allo scadere del match. Unche chiude così il 2022 per i gialloblù, un risultato che sa un po’ di beffa dopo l’ottima prestazione messa in scena ...