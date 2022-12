Forzazzurri

Pochi secondi dopo è ancora Camarafascia destra a seminare il panico, assist al bacio per Elefante che cala il tris al 70'. E' dominio San Marzano,in rovesciata nell'area piccola ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto, è intervenuto con il suo editoriale: 'Oggi parliamo di un vero e proprio scandalo. ... sono stati utilizzati... Chiariello sulla Juve: "Alto rischio di squalifica per gli atleti" Umberto Chiariello ha parlato del caso Juventus soffermandosi sui possibili rischi che corre la società bianconera nel processo sportivo.SALERNO. Roboante successo esterno per il San Marzano, che chiude il 2022 battendo a domicilio il Giffoni Sei Casali col ...