Cameriera in pizzeria | imprenditrice e modella di Onlyfans | “Guadagni quadruplicati | finalmente riesco a pagarmi tutte le spese” La storia di Francesca

(Di giovedì 22 dicembre 2022)insul web odiPaiardi dichiara di guadagnare circa otto mila euro al mese solo su. Ma non se la sente di abbandonare la sua doppia occupazione precedente:ine creatrice di una linea di costumi e lingerie. Perché? “Oggic’è, domani chissà”. Problemi scatenati da pregiudizi che possano mettere a rischio la sua attività fuori dalla piattaforma a suo avviso non ce ne sono: “Mi arrivano critiche online ma nella vita vera non mi è mai successo di perdere il lavoro per questo motivo. So di gente che invece fa fatica a lavorare e a trovare casa perché il pregiudizio purtroppo c’è”. Bresciana, 28 anni, faccia acqua e sapone e ...

Il Fatto Quotidiano

Per anni ho lavorato 8 ore income, ora lo faccio solo nei weekend, però non smetto perchè ci sono affezionata, mi ci trovo molto bene. Mi piace stare a contatto con le persone e ...... imprenditore, pizza - ricercatore adottato dalla tv, la cui omonimadi San Martino Buon ... titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Tracy Eboigbodin,di Verona ... Cameriera in pizzeria, imprenditrice e modella di Onlyfans: “Guadagni quadruplicati, finalmente riesco… Mentre i loro colleghi per i giorni di festa saranno indaffarati in cucina e in sala a preparare e servire i clienti, i pizzaioli e i camerieri di PizzAut staranno tranquillamente a casa a festeggiare ...La guida di Domenico Mazzella “Le Vie della Pizza”, storico dell'arte partenopeo, ha fatto da spunto per un lungo articolo del Guardian sulle migliori pizzerie napoletane. Mazzella ed il quotidiano br ...