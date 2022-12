La Stampa

Ad esempio, l'esibizione davanti alla Regina a. "Era a due metri da me, in prima fila, e un po' mi rendeva inquieto". Con Car­lo parlò poco perché, ha confessato il tenore: "Non ho ...Di certo, saranno le prime festività natalizie celebrate da re Carlo e dalla regina consorte Camilla , anche se daarrivano voci nostalgiche: "Sarà difficile, è il primo anno senza ... A Buckingham Palace il primo Natale senza la Regina Elisabetta: le tradizioni restano (Harry e Meghan no) Buckingham Palace ha annunciato il programma del "Trooping The Colour", che il prossimo 17 giugno celebrerà il compleanno ufficiale di re Carlo ..."Ti invio i miei ringraziamenti per il messaggio inviato in occasione del mio settantesimo anniversario di salita al trono". Il messaggio della regina Elisabetta II è arrivato adesso nelle mani dei ba ...