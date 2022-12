Ultime Notizie Roma del 21-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di un giorno a giovedì alle 8 L’approdo della manovra in aula alla camera lo ha deciso la conferenza dei capigruppo a causa dei ritardi nei lavori in commissione bilancio che al settimo giorno di lavoro ha concluso l’esame degli emendamenti e dato il mandato i relatori Dopo la discussione generale poi il governo imporrà la fiducia che si potrà venerdì alle 11 Dopo la pausa di Natale l’esame lampo del Senato prima del 31 dicembre sui tempi è arrivato ultimatum del Tesoro se il Parlamento non testo per il me va benissimo quella provata in consiglio dei ministri con l’eccezione della riformulazione Sul post norma sui post che viene di fatto soppressa con ritorno delle multe per gli esercenti che rifiutano di accettare perché ti con carte bancomat nel testo non entrerà lo ...