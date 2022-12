OlbiaNotizie

Il fallimento di Vega C complica i piani di accesso allopere per ESA, già in ritardo sul programma di sviluppo dei suoi lanciatori. Il nuovo vettore Ariane 6 è infatti legato ai ..."La missione è persa", ha dichiarato il capo diStephane Israel dal centro spaziale di Kourou , nella Guyana francese secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Afp . Dieci minuti dopo il ... **Spazio: Arianespace, anomalia a Zefiro 40 ferma volo Vega C** È stato lanciato il nuovo satellite europeo Meteosat per previsioni meteorologiche superveloci, che permetterà di individuare in anticipo l’arrivo di fenomeni estremi come le inondazioni. (ANSA) ...E' stato firmato, nella sede Esa in Italia a Frascati, un contratto tra l'Esa e Arianespace per il lancio di 5 satelliti Sentinelle Copernicus su razzi ...