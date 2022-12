Rurouni Kenshin | I fans sconsigliano la visione | il creatore dell’opera è un pedofilo?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In vista dell’imminente revival del popolare anime classico, idell’anime si sono riversati sui social media per ricordare agli altri di evitare di guardare il reboot in quanto iloriginaleNobuhiro Nishiwaki, noto professionalmente come Nobuhiro Watsuki, è uncondannato che è stato riconosciuto colpevole -in Giappone- di possesso di materiale pedopornografico nel 2018. Reminder that the author, Nobuhiro Watsuki, is an actual p3dophile who got caught with so much cp they thought he was a distributor. He was only given a fine, 0 jail time, and a temporary suspension from Jump as punishment. Do not give this man your money. https://t.co/snoETLtC40 — sad boy era (@MOLENAIDE) December 19, 2022 I richiami deisono ...