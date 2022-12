Partenza Tour 2024 da Firenze | poi Emilia-Romagna e Piemonte

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)(ITALPRESS) – La prima volta delde France in Italia. La Grand Boucle ha sceltoper inaugurare l'edizione, con altre due tappe che si snoderanno fra: dopo mesi di trattative e indiscrezioni, l'annuncio ufficiale è arrivato a Palazzo Vecchio, alla presenza del sindaco Dario Nardella, dei governatori Eugenio Giani e Stefano Bonaccini e dello storico direttore della corsa francese, Christian Prudhomme. Cento anni dopo il primo italiano in maglia gialla al traguardo – Ottavio Bottecchia nel 1924 – ecco dunque ilsbarcare al di qua delle Alpi: appuntamento per il 29 giugno, con la-Rimini di 205 chilometri, poi la Cesenatico-Bologna (200 km) e infine la Piacenza-Torino (225 km) ...

RaiNews

Per la terza giornata arrivo a Torino conda Piacenza. La quarta tappa partirà da Pinerolo per tornare in Francia , rendendo omaggio invece a Fausto Coppi . 'Ilde France non è mai ...BOLOGNA Ilde France scatterà per la prima volta in Italia. Nel 2024 Firenze ospiterà la Grande, con un omaggio a Gino Bartali, e arrivo a Rimini nella prima tappa. La seconda frazione, che ... Tour de France 2024: partenza da Firenze, la presentazione. Guarda la diretta streaming Tre tappe che faranno entrare la corsa subito nel vivo: la 26esima partenza dall’estero nella storia del Tour vedrà il gruppo attraversare l’Appennino con sette salite e quasi 4000 metri di dislivello ...L’edizione numero 11 del Tour de France sarà davvero diversa dalle altre: partirà infatti da Firenze per concludersi a Nizza. Si tratta della prima partenza dall’Italia, per la Grande Boucle. «Il Tour ...