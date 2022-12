Oscar 2023 | le shortlist delle nomination svelate dall’Academy

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’Academy ha svelato ladegliquesto martedì sera. Le categorie rese note sono state quelle dei documentari e lungometraggi internazionali, nonché cortometraggi documentari, trucco e acconciature, colonna sonora originale, canzone originale, cortometraggio animato, cortometraggio live-action, sonoro ed effetti visivi. “Avatar: la via dell’acqua”, “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, “Elvis” e “Pinocchio di Guillermo del Toro” sono tra i film più citati nellediffuse. Miglior Documentario All That Breathes All the Beauty and the Bloodshed Bad Axe Children of the Mist Descendant Fire of Love Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song Hidden Letters A House Made of Splinters The Janes Last Flight Home Moonage Daydream Navalny Retrograde The Territory Miglior cortometraggio ...