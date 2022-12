Manovra 2023 | Renzi | “Bugie su 18App | governo ha messo zero euro”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Mi fa arrabbiare che si dica, hanno tolto i soldi ai ragazzi per darli ai presidenti delle società di seria A che non sanno fare i conti”. Lo ha detto Matteoospite di ‘Tagadà’ su La 7 parlando della. “Sono amareggiato. Mi fa stare male, mi indigna la scelta di togliere i soldi a 18enni, 230 milioni, sono azzerati. Ilnon haIsee e merito, queste cose arriveranno, se arriveranno, nel 2024. Per ilhanno– ha spiegato il leader di Iv -. Questi soldi sono andati ai presidenti delle società di calcio, 890 milioni”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le risorse sono presenti, basta leggere la norma: nella manovra ci saranno 230 milioni già stanziati per il 2022, dal 2024 ci saranno 190 milioni. La platea di riferimento rappresenta il 70% delle famiglie. Ammonta ad oltre 2 miliardi di euro il valore delle misure in manovra che impattano sull'economia: il credito di imposta esteso al primo trimestre 2023 contro il caro energia, le risorse per la sovranità alimentare. All'alba la Commissione Bilancio della Camera dà il via libera: il testo in Aula domani. Ennesima stretta sulla misura anti-povertà: l'offerta di lavoro rifiutata non dovrà più essere "congrua" per perdere il reddito di cittadinanza.