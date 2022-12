La Ragione | su contante scelta anacronistica ma niente legame con evasione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Durante questi primi mesi di governo, il nuovo esecutivo si è distinto dalle gestioni precedenti per quanto riguarda la politica sui pagamenti con carta di credito” avendo “optato per una maggiore circolazione del denaroattraverso il tentativo di innalzare il tetto massimo per le transazioni con ile l’imposizione di una soglia minima per il pagamento Pos, bocciata negli scorsi giorni”. E’ quanto si legge nella rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La– leAli alla liberta? a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata ai pagamenti con carta di credito. “Questa linea tenuta dal governo, che risulta in controtendenza con quanto accade nel resto d’Europa, rischia di aumentare ancora di più il divario tra il nostro Paese e gli altri Stati europei, dove il pagamento ...

la Repubblica

... nonché, la sommadi circa 13.500 euro in banconote di piccolo taglio provento dell'attività di spaccio. Indella sostanza stupefacente, degli strumenti per il confezionamento, del ...... nonché, la sommadi circa 13500 euro in banconote di piccolo taglio provento dell'attività di spaccio. Indella sostanza stupefacente, degli strumenti per il confezionamento, del ... Perché il tetto Ue al contante a 10 mila euro non dà ragione a Meloni e Salvini Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Le carte prepagate con IBAN sono alternative ai conti correnti e sono uno strumento vantaggioso di pagamento e di prelievo di contante perché tagliano le spese bancarie. Ma quali sono le migliori offe ...