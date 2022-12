In ritardo il pagamento del reddito di cittadinanza a dicembre | parla INPS

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Pare sia ancora una volta inildeldiin Italia, in riferimento alla quota che tanti italiani attendono durante il mese di. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo vissuto il mese scorso, come abbiamo avuto modo di constatare attraverso un altro articolo. Vediamo come stanno evolvendo le cose, in primis per garantire che il disagio di alcuni sia in realtà più diffuso di quanto si possa pensare, fermo restando che determinati accrediti non seguano tempistiche fisse come riportato spesso e volentieri dasui social. Confermato ilper ildeldi: primi riscontri da ...

Tag24

Sono inoltre dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle Imposte non versate o versate in. In caso di mancato, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, ...Non dimentichiamo che qualora ilvenisse effettuato oltre il termine indicato, l'importo sarà maggiorato di 2,58 euro mentre un ulterioreda parte dell'utente darà corso alla ... Ritardo assegno unico dicembre 2022, quando arriva Leggi su Sky TG24 l'articolo Approvazione Legge di Bilancio, il voto alla Camera e cosa succede in caso di ritardo ...Fra le regioni che hanno garantito le cure in testa c'è l'Emilia Romagna. L'analisi Gimbe sui Lea e la questione meridionale in sanità ...