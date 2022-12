I Block Devils in Provincia con la Coppa del Mondiale per Club

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La delegazione bianconera è stata ricevuta stamattina presso la Sala del Consiglio delladi Perugia dalla presidente Stefania Proietti e dal consigliole. Le parole del presidente della Sir Safety Susa Perugia Gino Sirci: “Essere qui nelle sale dellaè un grande onore per me, le parole ed i complimenti della Presidente Proietti per il grande traguardo raggiunto ci inorgogliscono”delper Club in bella mostra stamattina alladi Perugia!La Sir Safety Susa Perugia, presente con il presidente Sirci la squadra e lo staff al completo, è stata ricevuta nella Sala del Consiglio delladi Perugia in Piazza Italia dalla presidente Stefania Proietti e dal consigliole presente con i ...