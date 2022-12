Hugh Jackman | “Avere supporto di salute mentale sul set è fondamentale”

Leggi su screenworld

L'attore ha rivelato, infatti, di aver riscontrato delle enormi difficoltà a girare alcune scene di The Son, il nuovo film di Florian Zeller in cui l'attore interpreta un avvocato di successo costretto a tenere a bada suo figlio adolescente che soffre di depressione. Ai microfoni di BBC,ha spiegato di aver avvertito – ad un certo punto delle riprese – uno stato di ansia mai provata, dovuto alla tematica del film, alle restrizioni anti-COVID e soprattutto alla scomparsa di suo padre Christopher: "Ho capito di essere senza dubbio molto vulnerabile. Non mi sono preso dei giorni di riposo per elaborare il lutto perché mio padre non ha mai saltato un ...