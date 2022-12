Anticipazioni Uomini e Donne | tronista lascia il programma | ecco cosa è successo

Isa e Chia

Ledie Donne annunciano l'uscita di scena di Federico Dainese , il quale ha abbandonato il trono. Oggi Maria De Filippi ha registrato nuove puntate, che andranno in onda nel 2023. E ...... in onda dalle 21.20 su Rai 2 Chi l'ha visto , in onda dalle 21.20 su Rai 3 Controcorrente Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Atlantide - Storie die ... Anticipazioni Uomini e Donne del 21/12/22: Federico Dainese lascia il trono Nella nuova registrazione del 21 dicembre 2022, gli Over creano il caos, il tronista abbandona e Carola dà un bel da fare a De Filippi ...Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e dalle anticipazioni di Uominiedonnetronoclassicoeover apprendiamo che Federico Dainese ha lasciato il trono senza scelte.