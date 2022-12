Titanic | Gigi D’Alessio batté Di Caprio al botteghino con Annaré

OGGI

...è il 25° anniversario di', dice Fiorello, 'che è stato al primo posto per incassi in tutte le città del mondo, tranne una: Napoli, dove si piazzò secondo dietro 'Annarè', il film doveD'...... mentre si celebrava il 25° anniversario dell'uscita del film, campione di incassi in tutto il mondo, a Napoli, nello stesso giorno, usciva Annarè. Ed a questo puntoD'Alessio ha ... Fiorello, ecco cosa c’entra Gigi D’Alessio con Titanic. E c’è anche Katia Follesa Il 19 dicembre 1997 usciva negli USA Titanic di James Cameron. Un mese dopo arrivò in Italia, dando vita ad una sorta di irrefrenabile mania. Noi c'eravamo, e l'abbiamo vissuta con gli occhi di un bam ...James Cameron's epic love story "Titanic" is celebrating the 25th anniversary of its release. Here is a look at where the film's stars are now and what they have been up to since.