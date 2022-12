(Di martedì 20 dicembre 2022) Genoa Women (4-3-1-2): Macera; Oliva, Spotorno, Monetini, Parolo; Bettalli, Abate, Campora (31’st Crivelli); Tortarolo, Millqvist, Bargi (31’st Parodi). A disp.: Parnoffi, Fernandez, Perna, Lucia, Dekaj, Rossi, Lucafò. All.: Marco Oneto(3-5-2): Ghioc; Pacioni, Di Criscio (K), Massimino; Lombardo, Vigliucci, Fusar Poli, Torres, Capitanelli (8’st); Salvatori Rinaldi, Tarantino (31’st Aldini). A disp.: Sacco, De Bona, Imprezzabile, Labianca, Paparella, Santoro. All.: Fabio Melillo Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino (Cocomero/Ambrosino) Marcatrici: 20’st(T.), 34’st Tortarolo (G.) Ammoniti: Melillo e Massimino (T.) Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

Le designazioni per l'ultima di andata del 26 dicembre: Ferrieri Caputi e due assistenti allo ...... è una terna arbitrale tutta alquella designata (insieme con il quarto uomo Doveri e gli addetti alla Var Nasca e Prenna) per Frosinone -, una delle partite della 19/a giornata del ... Ternana Femminile: 1-1 a Genova, in gol Spyridonidou "Domenica sera non ho fatto un video perché mia moglie mi ha tolto i cellulari" a svelare il motivo dell’assenza sui social nel post partita di Ternana-Como è stato lo stesso Stefano Bandecchi. Il pre ...Lui stesso lo rivela: “Faccio sempre i complimenti agli avversari e lo ha fatto pure con la squadra del Como”. Un premio per il fair play assegnato al presidente della Ternana, Stefano Bandecchi. Avre ...