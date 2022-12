Tanti problemi risolti per il Samsung Galaxy S20 con patch dicembre USA

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) Buone notizie per tutti gli utenti che si ritrovano con unS20, considerando il fatto che il nuovo aggiornamento dirisulta ora disponibile anche per il mercato USA. A dirla tutta, lain questione ha visto la luce in Europa già poco meno di due settimane fa, come forse ricorderete con il nostro articolo. Resta il fatto che il lavoro costante degli sviluppatori si sia concretizzato in queste ore anche negli Stati Uniti, in attesa di capire se lain questione presenti o meno alcune differenze rispetto a quella che abbiamo toccato con mano in Italia e nel resto del Vecchio Continente negli ultimi dodici giorni. Conferme suiper ilS20 con il nuovo aggiornamento di ...