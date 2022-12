Sud | Confindustria-Srm | Sorpresa | nel 2022 l’economia tiene | Pil | +3 | 2% Si frena nel ’23 per inflazione e energia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il Mezzogiorno mostra un’inaspettata tenuta, ma si profilano rischi di rallentamento all’orizzonte. Dall’analisi congiunturale dell’edizionedel Check-Up Mezzogiorno, elaborato dae Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), emergono segnali contrastanti. Il Mezzogiorno aveva intrapreso un difficile percorso di recupero post pandemico cui si sono aggiunte le tensioni geopolitiche, economiche e commerciali associate al conflitto in Ucraina che si sono trasferite al nostro sistema produttivo attraverso una serie di effetti che, ancora una volta, hanno evidenziato la profonda eterogeneità del nostro tessuto produttivo e le differenti esposizioni delle economie locali. Ciò nonostante, dalle analisi emerge chemeridionale sta mostrando una inaspettata tenuta, anche se su molti degli indicatori ...

