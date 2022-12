Spazio | Einsten Telescope in Italia | via al progetto Pnrr Etic Nel team Federico II e Università Vanvitelli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sostenere la candidaturana a ospitare l’interferometro gravitazionale di nuova generazione Einstein(ET), uno dei più grandi e ambiziosi progetti indicati dalla roadmap ESFRI, lo European Strategy Forum on Research Infrastructure, come infrastruttura di ricerca di interesse strategico per l’Europa. Questo l’obiettivo di(EinsteinInfrastructure Consortium), consorzio nato e finanziato nell’ambito della Missione 4, coordinata dal MUR Ministero dell’e della Ricerca, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riunisceed enti di ricerca nazionali, di cui l’INFN è sia proponente che capofila e che si è riunito ieri per la prima volta dando il via alla sua attività. A fronte di un investimento totale di 50 milioni di euro, entro i ...